Neymar vuelve a ser baja en Brasil para el cierre de la eliminatoria al Mundial 2026

RÍO DE JANEIRO, 25 ago (Reuters) - Neymar se perderá los dos últimos partidos de clasificación de Brasil para el Mundial 2026 la próxima semana, frente a Chile y Bolivia, con lo que prolonga su ausencia de la selección a casi dos años.

El seleccionador Carlo Ancelotti dejó al astro del Santos fuera de la lista de 23 jugadores anunciada el lunes debido a una lesión muscular leve sufrida la semana pasada. Brasil ya tiene asegurada su presencia en el Mundial de 2026.

El exdelantero del Barcelona y del Paris Saint-Germain no ha jugado con su selección desde octubre de 2023 debido a una seguidilla de lesiones.

"Neymar sufrió una lesión menor la semana pasada. Serán los dos últimos partidos de la fase de clasificación y será muy exigente, por lo que necesitamos jugadores en sus mejores condiciones para poder rendir al máximo nivel", dijo Ancelotti en rueda de prensa el lunes.

El técnico italiano optó por la cautela sobre el estado físico del jugador de 33 años. "No necesitamos evaluar a Neymar, todos sabemos quién es y de lo que es capaz. Lo necesitamos en plena forma para que pueda ayudar a la selección como todos sabemos que puede hacerlo", añadió Ancelotti.

Desde que regresó de Arabia Saudita al Santos, Neymar ha mostrado destellos de su magia, con seis goles en 19 partidos esta temporada. Sin embargo, su salida tras la aplastante derrota 6-0 del Santos ante el Vasco el domingo pasado, abandonando el campo entre lágrimas, puso de relieve los retos a los que sigue enfrentándose.

La convocatoria presenta una mezcla de estrellas consagradas, como Alisson, Marquinhos y Casemiro, junto a talentos emergentes, como el joven Estevao, del Chelsea, y la reaparición del centrocampista del West Ham Lucas Paquetá.

A continuación, la lista de convocados: Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians) Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco), Wesley (Roma). Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham). Delanteros: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham). (Reporte de Fernando Kallas en Madrid Editado en español por Javier Leira)