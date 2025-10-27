NFL: Adrian Peterson arrestado en suburbio de Houston por cargos de conducir ebrio y armas

SUGAR LAND, Texas, EE.UU. (AP) — El ex corredor de la NFL Adrian Peterson permaneció encarcelado el lunes después de ser arrestado un día antes en un suburbio de Houston bajo cargos de conducir en estado de ebriedad y portar un arma de manera ilegal, según las autoridades.

Peterson fue detenido el domingo por la mañana por el Departamento de Policía de Sugar Land, afirmó la portavoz de la agencia, Alicia Alaniz. Es el segundo arresto por conducir en estado de ebriedad en siete meses para el MVP de la NFL de 2012 y tres veces campeón de acarreos de la liga.

Alaniz se negó a proporcionar información adicional sobre las circunstancias que rodearon el arresto de Peterson en Sugar Land, que se encuentra justo al suroeste de Houston.

Peterson permaneció en la cárcel del condado de Fort Bend el lunes, según la oficina del sheriff del condado. Los registros de la cárcel no incluían un abogado para Peterson que pudiera hablar en su nombre.

Peterson, de 40 años, fue una estrella del fútbol americano en la escuela secundaria en el este de Texas y ha vivido en el área de Houston. Jugó en Oklahoma antes de pasar los primeros 10 años de su carrera en la NFL con Minnesota, que lo seleccionó en el puesto número siete del draft en 2007.

Peterson fue arrestado bajo sospecha de conducir ebrio en Minneapolis en abril después de aparecer en una fiesta del draft de la NFL para los fanáticos de los Vikings.

Peterson fue detenido por exceso de velocidad antes de su arresto en Minnesota.

Peterson es uno de los nueve corredores que han corrido para 2000 yardas en una temporada. Tuvo 2097 yardas para los Vikings en su temporada MVP de 2012 y terminó con 14.918 yardas y 120 touchdowns en 15 temporadas. Jugó para seis equipos durante sus últimos cinco años.

