NFL confirma 5 equipos para juegos en Alemania y Londres

Los Bills de Buffalo, los Titans de Tennessee, los Jaguars de Jacksonville, los Chiefs de Kansas City y los Patriots de Nueva Inglaterra participar√°n en la cartelera de partidos internacionales de la NFL durante la temporada regular de 2023.

Kansas City y Nueva Inglaterra jugar√°n en Alemania, mientras que los Bills, Titans y Jaguars ir√°n a Londres. Los Bills y Titans ser√°n locales para los dos partidos en el estadio de Tottenham Hotspur, en tanto que los Jaguars ser√°n anfitriones en el Wembley como parte de un acuerdo multianual para jugar en Gran Breta√Īa.

La liga anunció los planes el jueves.

Los rivales, fechas y horarios de los partidos ser√°n divulgados cuando el calendario completo sea determinado m√°s adelante.

No se jugará en la Ciudad de México en 2023 debido a las obras de remodelación del Estadio Azteca.

‚ÄúTenemos una larga historia y queremos seguir creciendo, pero estos partidos internacionales son fundamentales.", dijo el ejecutivo de la NFL Peter O‚ÄôReilly a The Associated Press. ‚ÄúQuienes han estado presentes y lo han experimentado, se puede palpar la pasi√≥n de los fan√°ticos en esos mercados. Esta es la oportunidad de experimentar lo mejor de la NFL en vivo y de mantener el v√≠nculo con esos fan√°ticos. No hay nada mejor que un partido de la NFL‚ÄĚ.

Los Buccaneers de Tampa Bay vencieron a los Seahawks de Seattle en M√ļnich, en el primer partido de la temporada regular de la NFL en Alemania esta campa√Īa. Las ciudades que recibir√°n los partidos de 2023 se comunicar√°n m√°s adelante este a√Īo. La liga confirm√≥ que M√ļnich y Fr√°ncfort ser√°n anfitriones de los duelos en Alemania en los pr√≥ximos cuatro a√Īos.

AP