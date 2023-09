NUEVA YORK (AP) — La NFL se jactó de la demanda global por su producto de cara a los cinco partidos internacionales que tiene programados para esta temporada y confirmó el viernes que hay ciudades en Brasil y España que están siendo revisadas como posibles sedes en el futuro.

Londres recibirá tres encuentros esta campaña, comenzando el domingo cuando los Jaguars de Jacksonville se enfrenten a los Falcons de Atlanta en Wembley. En noviembre se disputarán dos partidos en Fráncfort, Alemania, incluido un atractivo duelo entre los campeones Chiefs de Kansas City y los Dolphins de Miami.

La liga ha realizado una agresiva labor para impulsar su marca a nivel internacional, añadiendo un 17mo partido al calendario regular para facilitar los viajes al extranjero y otorgarles a los equipos derechos de publicidad en distintas naciones.

“Existe pasión y demanda por nuestro juego y por la NFL fuera de Estados Unidos, y es por eso que lo estamos analizando tan a fondo como lo hacemos”, dijo Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de los equipos y eventos internacionales, durante una conferencia telefónica.

El primer partido de campaña regular en Alemania, celebrado el año pasado, fue considerado un éxito. Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay derrotaron 21-16 a los Seahawks de Seattle en Múnich.

“Hemos visto el impacto de traer un juego a un nuevo mercado como lo hicimos el año pasado en Alemania, y el impacto a nivel local, la respuesta de los aficionados”, declaró O'Reilly.

O’Reilly señaló que no hay un plazo para dar a conocer una decisión sobre posibles nuevas ciudades. Sin embargo, confirmó que funcionarios de la liga realizaron visitas recientes a Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil, así como a Madrid, donde “construyeron relaciones, vieron los estadios, revisaron a socios de operación e infraestructura”.

En una entrevista reciente con The Associated Press, el director de la NFL para Europa y Reino Unido Brett Gosper dijo que aún no se descarta la posibilidad de un partido en 2024 en una nueva ciudad: “Examinamos esa posibilidad junto con los próximos años”.

O’Reilly señaló que no han realizado viajes de avanzada similares a otras ciudades, pero reiteró el interés de la liga en países como Francia y Australia.

Australia sería “complicado desde una perspectiva de distancia”, comentó. Pero es “un gran mercado en donde tenemos a una apasionada base de aficionados a la NFL”.

O’Reilly añadió que la liga espera volver “en los próximos años” al Estadio Azteca de la Ciudad de México, el cual está siendo renovado de cara al Mundial de 2026.