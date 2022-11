NFL: Descartan desgarro en rodilla derecha de Von Miller

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — El astro defensivo Von Miller, de los Bills de Buffalo, no sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha lesionada, como lo mostraron los exámenes, dijo una persona enterada del asunto a The Associated Press.

El entrenador Sean McDermott decidió excluir a Miller del partido de la semana entrante contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

La fuente, que detalló los resultados de los exámenes efectuados a Miller, solicitó el anonimato para hacer declaraciones a la AP porque el equipo aún no ha hecho pública esa información.

ESPN fue el primer medio deportivo que difundió el resultado del estudio realizado a Miller, un jugador de la defensiva que busca cruzar la línea de golpeo para asediar al mariscal de campo contrario.

McDermott se abstuvo el jueves de opinar sobre la gravedad o naturaleza de la lesión del jugador ocurrida durante el partido que los Bills ganaron 28-25 a los Lions de Detroit en el Día de Acción de Gracias.

“Haremos consideraciones una vez por semana”, dijo McDermott. “Habrá más exámenes y todo lo relacionado. Pero mantendré las cosas así de momento”.

Miller se lesionó a finales del segundo periodo. Intentaba penetrar por el lado derecho de la línea de los Lions cuando su rodilla se le dobló en forma terrible cuando el center Frank Ragnow le pisó el tobillo derecho.

Miller salió de la cancha por su propio pie y fue examinado brevemente en las laterales antes de que lo retiraran en un carrito. Los Bills terminaron el partido con sólo tres jugadores defensive ends.

Greg Rousseau y A.J. Epeneas no jugaron debido a lesiones en los tobillos.

Miller es líder activo en la NFL en capturas de Mariscal de campo con 123,5 veces y es 19no en la lista histórica.

Lidera a Buffalo con ocho capturas de quarterback y compartía el 10mo puesto en ese renglón en la NFL antes de los encuentros de fin de semana.

AP