NFL está cerca de vender activos a ESPN a cambio de participación accionaria según AP

La NFL y ESPN se espera que anuncien un acuerdo la próxima semana en el que la mayoría de las propiedades mediáticas significativas de la liga pasarían a la cadena deportiva.

Personas familiarizadas con la transacción dijeron que el acuerdo multimillonario daría a la NFL una participación accionaria en ESPN.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido finalizado. Fue reportado por primera vez por The Athletic.

La NFL y ESPN no hicieron comentarios.

La NFL ha estado intentando vender sus propiedades mediáticas durante casi cinco años. ESPN y la liga han estado involucrados en conversaciones intermitentes durante los últimos tres años.

La propuesta se presenta mientras se espera que ESPN lance pronto su servicio directo al consumidor, posiblemente antes de finales de agosto. El servicio daría a los que han cortado el cable acceso a todos los programas y redes de ESPN por US$29,99 al mes. La mayoría de los espectadores de cable, satélite y servicios de streaming recibirán el servicio de forma gratuita como parte de su suscripción.

ESPN obtendría acceso al popular canal RedZone, así como a NFL Network y a siete juegos adicionales de la temporada regular (seis internacionales y un partido de sábado por la tarde al final de la temporada).

Hace un par de semanas, ESPN anunció que el programa de tres horas del presentador de NFL Network, Rich Eisen, se transmitiría en ESPN Radio, así como en streaming en Disney+ y ESPN+. "The Rich Eisen Show" no está afiliado a NFL Network.

ESPN ha transmitido juegos de la NFL desde 1987 y "Monday Night Football" desde 2006. Bajo el contrato de televisión actual, tendrá los Super Bowls de 2027 y 2031 por primera vez.

NFL Network comenzó en noviembre de 2003 y fue la segunda liga profesional importante en tener su propia red. NBA TV comenzó en 1999, MLB Network en 2009 y NHL Network en Estados Unidos en 2007.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.