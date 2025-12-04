NFL exigirá nuevas superficies de campo en todos los estadios para 2028

Cada estadio de la NFL tendrá que instalar una nueva superficie antes de la temporada 2028 para cumplir con los estándares establecidos mediante pruebas de laboratorio y de campo.

El director de campos de la NFL, Nick Pappas, detalló el jueves los planes para el programa que proporcionará a cada equipo “una gama de campos aprobados y acreditados por la NFL” antes del inicio de la próxima campaña. Los equipos tendrán entonces dos años para instalar las nuevas superficies de juego aprobadas, ya sean de césped, sintéticas o híbridas.

Pappas afirmó que los campos habrán sido sometidos a pruebas exhaustivas y aprobados por un comité conjunto con la NFLPA. Comparó las pruebas con las que han llevado a nuevos estándares para los cascos.

“Es como un efecto de rojo, amarillo, verde, donde obviamente estamos tratando de eliminar gradualmente los campos que hemos determinado menos ideales que los nuevos campos que están entrando en la industria”, expresó. “Este es un gran paso para nosotros. Esto es un gran resultado del Comité de Servicios Conjuntos del trabajo, el despliegue y desarrollo de dispositivos que determinan las métricas apropiadas, y en última instancia, nos proporciona una manera de sustentar la calidad de los campos más de lo que hemos hecho en el pasado”.

Pappas comentó que los campos han sido probados en laboratorios y afuera utilizando dos herramientas principales, una llamada BEAST, que es un dispositivo de prueba de tracción que replica los movimientos de un jugador de la NFL, y otra llamada STRIKE Impact Tester, que ayuda a determinar la firmeza de cada campo.

El objetivo de la liga es encontrar campos que sean lo más consistentes posible en los 30 estadios de la NFL y a lo largo de la temporada. Pappas señaló que los “pilares clave” para un campo son: la jugabilidad optimizada, la reducción del riesgo de lesiones y la retroalimentación de los jugadores.

La NFL no tiene planes de requerir campos de césped natural en toda la liga. El director médico de la liga, el doctor Allen Sills, indicó que no hay “diferencias estadísticamente significativas” en las lesiones de extremidades inferiores o conmociones que puedan atribuirse al tipo de superficie de juego o a una superficie específica. Esto a pesar de que la mayoría de los jugadores prefieren los campos de césped y las quejas sobre superficies como la del estadio MetLife, donde juegan los Giants y Jets de Nueva York.

“La superficie es solo uno de los factores de estas lesiones de extremidades inferiores”, comentó Sills. “Hay muchos otros factores, incluyendo la carga del jugador, el historial previo, la fatiga, la adaptabilidad posicional y los tacos que se usan. Así que las superficies son un componente, pero es una ecuación compleja, y estoy emocionado por dónde estamos en el trabajo porque creo que nos alejaremos de una medición muy cruda de artificial aquí y césped aquí, y ahora podemos decir para cualquier superficie individual, veamos las propiedades biofísicas de esa superficie. ¿Cómo podrían correlacionarse con las lesiones? Y luego, obviamente, ¿cómo las optimizamos?”

Pappas también compartió planes para el Super Bowl que disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de los 49ers de San Francisco en Santa Clara, California. El campo ha estado creciendo en una granja de césped a unas dos horas al este del zona de la Bahía de San Francisco y Pappas ha realizando varias visitas en los últimos 18 meses para monitorear el campo.

La liga planea instalar el campo alrededor de la tercera semana de enero, o más tarde si los 49ers pudieran albergar juegos de playoffs.

