NFL mira a Asia como próximo destino y Goodell afirma que volverán a Irlanda

DUBLÍN (AP) — La NFL quiere expandir su calendario de juegos internacionales a Asia, dijo el sábado el comisionado Roger Goodell durante un evento en Dublín, pero sin especificar ningún país.

El comentario de Goodell es un indicio de que la liga está lista para organizar un juego en Medio Oriente y se produce un día después de que anunció que Río de Janeiro se unirá a la lista de sedes internacionales en 2026.

Los Steelers de Pittsburgh y los Vikings de Minnesota juegan en el primer partido de temporada regular de Irlanda, y Goodell dijo que no tiene dudas de que habrá más en Dublín.

El juego del domingo en Croke Park es el segundo de siete juegos internacionales esta temporada. En 2026 Australia albergará un juego de temporada regular por primera vez.

"Creo que nuestro próximo paso después de Australia probablemente sería movernos hacia Asia", dijo Goodell. "Ese es un continente en el que nos gustaría jugar. Estamos comprometidos con ser un deporte global. Nos gustaría llegar a 16 juegos para que todos tengan un juego al año internacionalmente".

Un portavoz de la liga declinó comentar sobre qué países asiáticos está considerando la NFL.

¿Oriente Medio?

La NFL ya ha explorado sedes en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, para realizar un juego.

Arabia Saudí probablemente también estaría en la lista.

La nación petrolera está lista para albergar un torneo de fútbol bandera el próximo año con la participación de Tom Brady y jugadores activos como Saquon Barkley, CeeDee Lamb y Christian McCaffrey.

Brady, que ganó siete anillos de Super Bowls y es propietario minoritario de los Raiders de Las Vegas, se asoció con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, para promover el evento.

El clima irlandés da la bienvenida

Después de un par de días agradables, la lluvia regresó el sábado.

Incluso uno de los perros de seguridad, de raza border collie, en el evento para fanáticos de la NFL en el Castillo de Dublín llevaba una chaqueta para la lluvia.

"Es solo un típico septiembre: tienes las cuatro estaciones en un día", dijo el estudiante universitario local Liam Saunderson en el evento después de rendirse al intentar registrarse en una aplicación que le habría permitido patear goles de campo en el mini-campo que la NFL construyó. "Se supone que mañana estará bien".

El Servicio Meteorológico Irlandés espera que el domingo sea "principalmente seco con sol" después de las lluvias matutinas. La temperatura debería alcanzar los 15,5 grados Celsius.

El clima irlandés puede ser impredecible, pero el mariscal de campo de los Vikings, Carson Wentz, dijo que no está estresado.

"Creciendo en Dakota del Norte, he jugado en cualquier clima.

Eso realmente no me intimida en ese sentido", dijo el viernes en una conferencia de prensa.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes