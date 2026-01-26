NFL: New England vuelve al Super Bowl tras siete años

Los "Patriots" volverán al Super Bowl por primera vez desde la partida en 2019 del legendario Tom Brady, considerado el mejor mariscal de campo de la historia de la NFL.

La franquicia de New England ganó seis veces el Super Bowl con Brady entre 2001 y 2018, y nunca volvió a coronarse tras la partida del mariscal de campo.

Los "Patriots" atravesaron un difícil período de reconstrucción, sin llegar a los playoffs durante tres temporadas consecutivas, pero con el nuevo entrenador Mike Vrabel, el resurgimiento del equipo fue brillante este año.

Gracias a su victoria ante Denver Broncos en un partido difícil y nevado, los "Patriots" buscarán su séptimo título el 8 de febrero en Santa Clara, California, contra los Seattle Seahawks, que derrotaron a su vez por 31-27 a Los Angeles Rams (31-27) para asegurar la revancha contra el equipo de New England.

(ANSA).