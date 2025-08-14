NFL podría ir a juicio por acusaciones de discriminación a entrenadores afroamericanos

NUEVA YORK (AP) — La NFL puede ser llevada a un juicio en la esfera civil por las denuncias de Brian Flores y otros entrenadores negros de que enfrentaron discriminación, dictaminó el jueves un tribunal federal de apelaciones que rechazó el intento de la liga de obligar a Flores a someterse a un arbitraje con el comisionado Roger Goodell como árbitro.

El Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Manhattan confirmó el fallo de la jueza Valerie Caproni de que Flores puede proceder con sus reclamos contra la liga y tres equipos: los Broncos de Denver, los Gigantes de Nueva York y los Texans de Houston.

En una decisión escrita por el juez de circuito José A. Cabranes, el tribunal de apelaciones dijo que las reglas de arbitraje de la NFL que obligan a Flores a someter sus reclamos a arbitraje ante Goodell no tienen la protección de la ley federal de arbitraje porque “proporciona arbitraje sólo nominalmente”.

El 2do Circuito dijo que la disposición de arbitraje de la constitución de la NFL “contractualmente no proporciona un foro arbitral independiente, ni una resolución bilateral de disputas, ni un procedimiento".

“En cambio, ofende las presunciones básicas de nuestra jurisprudencia de arbitraje” al forzar que los reclamos sean decididos por el “principal oficial ejecutivo” de la NFL, dijo el tribunal de apelaciones.

"Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el fallo del panel y buscaremos una revisión adicional”, señaló el portavoz de la NFL, Brian McCarthy.

Douglas H. Wigdor y David E. Gottlieb, abogados que representan a Flores, manifestaron en un comunicado que la NFL ha dependido de un proceso de arbitraje sesgado e injusto durante demasiado tiempo.

“Este fallo envía un mensaje claro: esa práctica debe terminar,” dijeron.

En febrero de 2022, Flores demandó a la liga y a varios equipos, diciendo que la liga estaba “plagada de racismo,” particularmente en su contratación y promoción de entrenadores negros.

Otros dos entrenadores se unieron posteriormente a la demanda, aunque Caproni dictaminó que sus reclamos podrían ir a arbitraje basándose en el lenguaje de los contratos que firmaron con los equipos.

Después de presentar su demanda, Flores dijo que creía que estaba arriesgando la carrera de entrenador que ama al demandar a la NFL, pero dijo que valía la pena para las generaciones futuras si podía tener éxito en desafiar el racismo sistémico en la liga.

Flores es actualmente el coordinador defensivo de los Vikings de Minnesota después de haber trabajado previamente como coach de los Patriots de Nueva Inglaterra de 2008 a 2018, los Dolphins de Miami de 2019 a 2021 y los Steelers de Pittsburgh en 2022.

Se unió a los Vikings en 2023.

Caproni dijo en una decisión de marzo de 2023 que las descripciones de los entrenadores sobre sus experiencias de discriminación racial en una liga con una “larga historia de discriminación sistemática hacia jugadores, entrenadores y gerentes negros son increíblemente preocupantes”.

“Aunque la clara mayoría de los jugadores de fútbol profesional son negros, solo un pequeño porcentaje de entrenadores son negros”, señaló.

