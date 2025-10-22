NFL programa eventos del Pro Bowl en la semana del Super Bowl

NUEVA YORK (AP) — La NFL trasladará los eventos del Pro Bowl a la semana del Super Bowl a partir de febrero, el más reciente ajuste para la exhibición de estrellas que se convirtió en un juego de fútbol bandera hace unos años.

El comisionado Roger Goodell anunció el cambio el miércoles durante la reunión anual de otoño de propietarios de la liga.

“Hemos pasado mucho tiempo evolucionando nuestro Pro Bowl, hablando sobre cómo hacer que nuestro Pro Bowl sea más atractivo, tanto para nuestros jugadores participantes como para nuestros fanáticos. Dedicamos mucho tiempo a hablar sobre los objetivos, y los objetivos realmente son celebrar y honrar a nuestros increíbles jugadores, y el segundo es usar nuestro juego como una plataforma global”, expresó Goodell.

El plan es llevar a cabo el Pro Bowl el martes por la noche, un 3 de febrero, en el Moscone Center en San Francisco, el lugar que alberga el “Fan Experience” del Super Bowl. El salón más grande tiene capacidad para 4000 personas, lo que lo convierte en un evento más íntimo que en años anteriores, con un enfoque en la televisión.

Se mantendrá como un juego de fútbol bandera entre la AFC y la NFC, un formato que comenzó en el invierno de 2023, aunque el vicepresidente ejecutivo de eventos internacionales, Peter O'Reilly, reconoció que el Pro Bowl podría volverse más enfocado internacionalmente en el período previo a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

“El fútbol bandera se ha convertido en un juego global. Nuestros jugadores han adoptado jugarlo en el formato de estrellas, y creemos que es realmente importante continuar con esa iniciativa”, dijo Goodell.

Los propietarios de la NFL aprobaron unánimemente la participación de los jugadores en los Juegos del 2028, aunque aún se está trabajando para finalizar el acuerdo con el sindicato.

Los 49ers serán los anfitriones del Super Bowl el 8 de febrero, un domingo, en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Regresará al SoFi Stadium en Inglewood, cerca de Los Ángeles, en 2027 y se llevará a cabo en el Mercedes Benz Stadium en Atlanta en 2028.

A partir del 2026, habrá dos nuevos entrenadores, reemplazando a Peyton y Eli Manning, aunque O'Reilly dijo que los hermanos seguirán involucrados en el evento de alguna manera. La liga no se compromete a la noche del martes más allá del próximo año, según O'Reilly, quien dijo que es un proceso de continuar aprendiendo sobre lo que es mejor para el Pro Bowl.

Goodell comentó que la liga se reunió con 15-20 jugadores durante una hora en el verano para conocer sus opiniones sobre el evento que fue denominado Pro Bowl en 1951 y se jugó en Los Ángeles antes de convertirse en un evento anual en Honolulu hasta 2012. Ha tenido diversas sedes desde entonces.

___

