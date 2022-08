NFL: Watson dispuesto a suspensión de 8 partidos y una multa

El quarterback de los Browns de Cleveland, Deshaun Watson, estaría dispuesto a aceptar una suspensión de ocho partidos y una multa de cinco millones de dólares a cambio de no perderse toda la temporada, dijo el jueves a The Associated Press una persona cercana a su defensa.

Watson, quien enfrenta una posible suspensión de un año luego que 24 mujeres lo acusaron de hostigamiento y abusos sexuales, podría aceptar una sanción menor mediante un arreglo, dijo la persona a condición del anonimato debido a lo delicado del caso.

La pregunta del millón es si la NFL estaría dispuesta a un acuerdo de este tipo.

Un arreglo ha existido siempre como posibilidad pero se desconoce si las partes han sostenido discusiones al respecto.

La liga pretende una suspensión mínima de 17 encuentros, una multa considerable de más de 5 millones de dólares y que Watson se someta a una evaluación y tratamiento como lo determinen los especialistas médicos antes de jugar de nuevo.

El 1 de agosto, una árbitra independiente suspendió seis partidos a Watson por infringir la política de conducta personal de la liga, debido a las acusaciones en su contra de comportamiento sexual lascivo durante sesiones de masajes cuando jugaba para los Texans de Houston.

La NFL consideró insuficiente el castigo y apeló dos días después el fallo de la jueza federal retirada Sue L. Robinson.

El martes, cuando le preguntaron durante la reunión de propietarios por qué la liga presentó la apelación, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo: “porque hemos visto las pruebas”.

“Ella (Robinson) fue muy clara sobre las pruebas. Ella reforzó las pruebas de que hubo múltiples infracciones y fueron flagrantes, y que se trató de una conducta depredadora”, afirmó Goodell.

“Esos siempre fueron los aspectos que consideramos realmente importantes para que los abordáramos y lo hiciéramos de una manera responsable”.

El caso de Watson fue turnado a Peter C. Harvey, exfiscal general de Nueva Jersey a quien Goodell nombró la semana pasada para que resuelva la apelación de la NFL. Harvey podría emitir una decisión en cualquier momento.

Lo que Harvey determine “será obligatorio” de acuerdo con el contrato colectivo. Sin embargo, la Asociación de Jugadores de la NFL podría impugnar el fallo de Harvey ante una corte federal. Un arreglo evitaría esa situación.

Por su parte, Watson tiene programado estrenarse el viernes en la noche con los Browns en el primer partido de pretemporada del equipo, en Jacksonville.

El jugador, seleccionado tres veces al Pro Bowl, ha continuado entrenando durante su caso que ha atraído el interés de la prensa y suscitado críticas a la manera como la liga ha manejado las medidas disciplinarias.

Los Browns, que han pasado años buscando un quarterback permanente, entregaron en marzo tres selecciones de primera ronda del draft a Houston a cambio de Watson, con quien firmaron después un contrato de 230 millones de dólares por cinco campañas.

Cleveland ha considerado desde un principio jugar con Jacoby Brissett, que suma 37 partidos como titular en su carrera, mientras Watson cumple una suspensión.

Sin embargo, eso podría cambiar si Watson es vetado más tiempo o toda la campaña 2022.