N'Golo Kanté llega al Fenerbahçe tras la intervención del presidente turco

Tras dos temporadas en la liga saudita, el centrocampista internacional francés N'Golo Kanté fichó por el Fenerbahçe, anunció este miércoles el club turco, agradeciendo al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, su contribución a que la operación prosperase.

El anuncio se produjo un día después de que el Fenerbahçe explicara en sus redes sociales que el fichaje de Kanté no se había podido realizar porque el Al-Ittihad, el club saudita en el que jugaba el francés, no había introducido correctamente la información sobre el traspaso en el sistema de la FIFA antes del cierre del mercado.

Sin embargo, Erdogan hizo valer su influencia durante una visita el martes a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

"En mi nombre y en el del club, deseo expresar mi gratitud a nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, por su apoyo inquebrantable, que permitió la buena conclusión de este proceso, el cual contribuirá al desarrollo de Fenerbahçe y del fútbol turco", escribió el miércoles el presidente del club estambulita Sadettin Saran.

Según la prensa turca, Kanté, de 34 años, también se negó a entrenar el martes para presionar a sus dirigentes y forzar su salida hacia Fenerbahçe.

La FIFA concedió después su visto bueno al traspaso del mediocentro recuperador, que debería aterrizar el miércoles por la noche en Estambul.

El objetivo del internacional francés (65 convocatorias) con su regreso al fútbol europeo es ganar opciones de entrar en la lista del seleccionador francés Didier Deschamps para el Mundial de Norteamérica (11 de junio al 19 de julio).