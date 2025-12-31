Ni empacamos ni fabricamos narcóticos, responde a Petro empresa venezolana por rumores de ataque de EEUU

La empresa distribuidora de químicos Primazol negó este miércoles que un incendio sufrido en su planta tuviera relación con un ataque de Estados Unidos en suelo venezolano, después de comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro que alimentaron estos rumores

El presidente Donald Trump dijo el lunes que destruyó un muelle venezolano usado presuntamente para el narcotráfico, sin ofrecer más detalles del ataque ni la ubicación de lo que sería, de confirmarse, el primer ataque en tierra desde que inició la escalada contra Venezuela.

Caracas no ha emitido comentarios al respecto.

Los rumores en redes sociales vincularon los comentarios con un incendio registrado el 24 de diciembre en uno de los galpones de la mayorista de químicos.

Este martes, Petro afirmó en sus redes sociales que "Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo", la segunda ciudad de Venezuela y cercana a Colombia que además coincide con la ubicación de Primazol. "Tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína", agregó.

"Presidente Petro, aquí no, ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcóticos", reaccionó en redes sociales el jefe de Primazol, Eduardo Siu. "Necesitamos que, por favor, dejen de estar mancillando nuestro nombre y nuestro honor", pidió pese a que Petro no mencionó la empresa.

El empresario explicó que el incendio se produjo en un almacén donde guardaban resinas inflamables.

"Rechazamos categóricamente todas las falsas acusaciones que se están haciendo y que están mancillando mi nombre", exclamó en un video también difundido por el canal estatal VTV.

Antes de las declaraciones de Petro, circulaban en redes sociales numerosos rumores que afirmaban que el incendio se debía a un ataque estadounidense.

Trump dijo el lunes que en el ataque estadounidense "hubo una gran explosión en el área del muelle, donde cargan las embarcaciones con drogas", sin precisar detalles. Los almacenes incendiados de Primazol se ubican a unos 7 kilómetros de los muelles del Lago de Maracaibo.

Un ataque en tierra no tiene precedentes en la escalada militar de Washington, que movilizó al Caribe una flotilla de buques militares y aviones de combate, ordenó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y ha incautado al menos dos buques sancionados que zarparon desde Venezuela.

Maracaibo es considerada la capital petrolera de Venezuela, un punto estratégico en medio de la crisis con Estados Unidos. AFP constató la presencia de al menos cuatro buques petroleros cerca de su bahía, a pesar del embargo.

Venezuela ha denunciado que estas operaciones no buscan combatir el narcotráfico, como asegura Washington, sino derrocar al presidente Nicolás Maduro y apoderarse de las riquezas del país.