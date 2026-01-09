Ni "subordinados" ni "sometidos" dice presidenta de Venezuela bajo presión de Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el jueves que "hubo combate" contra Estados Unidos en la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, al tiempo que desestimó estar "sometidos" en medio de presiones de Donald Trump.

El ataque militar del 3 de enero en Caracas y tres estados de Venezuela dejó al menos 100 muertos, según cifras oficiales. Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes encaran un juicio por varios cargos, incluido narcotráfico, en Nueva York.

"Aquí nadie se entregó. Aquí hubo combate y hubo combate por esta patria", dijo Rodríguez durante un homenaje a los caídos durante el operativo a gran escala.

Rodríguez abrazó a familiares de los fallecidos en un acto protocolar rodeada de altos mandos de la Fuerza Armada de Venezuela y funcionarios como el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Los militares son considerados un pilar clave del chavismo. Su cúpula respalda a Rodríguez y jura lealtad a Maduro.

"No estamos subordinados ni estamos sometidos. Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado", agregó Rodríguez.

Trump declara abiertamente que Estados Unidos dictará decisiones al gobierno interino, que aceptó negociar con Washington sus ventas de crudo afectadas por sanciones.

El mandatario además sostuvo el jueves en una entrevista al New York Times que Estados Unidos podría mantener durante años el control de Venezuela y de su petróleo.

El republicano celebró la "muy buena sintonía" con el gobierno interino.