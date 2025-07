Ni Vinícius ni Mbappé: el "pilar" de Xabi Alonso es Tchouaméni

¿El regateador Vinícius Jr. o el depredador Kylian Mbappé? No, el "pilar fundamental" de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes es Aurélien Tchouaméni, un mediocampista moldeable a sus innovadoras ideas.

El volante francés, de 25 años, puede sentirse un privilegiado de la plantilla merengue tras la llegada a finales de mayo del entrenador vasco, que conquistó trofeos en su misma posición como futbolista en el club blanco y otros grandes como Bayern de Múnich y Liverpool.

En el Mundial que se disputa en Estados Unidos, el galo es la piedra angular para que Alonso replique un modelo táctico que lo llevó a ser campeón en su primer año como director técnico en Alemania, con Bayer Leverkusen en la temporada 2023/2024.

Dependiendo de las características del rival, el próximo de ellos el PSG en la semifinal el miércoles, Tchouaméni se planta como cabeza de área en el medio campo, su posición tradicional, o se ubica entre los centrales como líbero para formar una línea de tres defensores junto a Dean Huijsen y Antonio Rüdiger.

Esta forma de situar la zaga, que ante el PSG padecerá la baja por sanción de Huijsen, es un sello de Alonso, el 3-4-2-1, un cambio extremo con respecto a su antecesor Carlo Ancelotti, cuyo 4-3-3 era predecible.

"Tchouaméni es un pilar fundamental" del equipo, pues "toma constantemente pequeñas decisiones" en "beneficio del colectivo", aseguró Alonso después del partido de octavos ante Juventus (1-0).

Después de los sufridos cuartos ante Borussia Dortmund (3-2), volvió a destacar el rol de su consentido: "El sistema" del Real Madrid "puede ser flexible durante el partido, depende de la altura de Tchouaméni".

- Un "placer"-

Irónicamente, Auré, como se le conoce, brilla en Estados Unidos cada vez que tiene que asumir una posición en la que sufrió en la temporada 2024/25.

Obligado por múltiples lesiones en la defensa, Ancelotti lo utilizó varias veces, casi con obstinación, como central en una línea de cuatro en la zaga, pero su desempeño fue muy criticado.

Incluso desde las gradas del Santiago Bernabéu recibió silbidos por su desempeño en una campaña europea en la que el club se despidió sin grandes trofeos en la vitrina.

Alonso, campeón del mundo con España en 2010, cuando jugaba pasos atrás de Xavi Hernández y Andrés Iniesta, le dio un nuevo aire.

"Poco a poco entendemos un poquito más su estilo de juego de posesión", de "defender todos juntos", dijo Tchouaméni el sábado, tras vencer al Dortmund.

"La cosa es que también he jugado muchos partidos en la defensa el año pasado", "entonces ahora creo que me he acostumbrado un poquito más a jugar en esa posición", sostuvo.

- "Lo que no te mata..." -

Tras los silbidos en un partido, Tchouaméni publicó en Instagram: "Lo que no te mata...".

Meses después demuestra que es más fuerte. A falta de Mbappé, que se perdió la primera fase del Mundial por una gastroenteritis, y de Vini Jr., que no ha marcado un solo gol, en la renovada Casa Blanca destacan otras estrellas en el Mundial. Especialmente el turco Arda Güler, compañero de Tchouaméni en el medio cuando actúa como pivote, y los laterales Fran García y Trent Alexander-Arnold, motivados a ir al ataque por un Alonso que no quiere un esquema "inamovible" ni "inflexible". En la delantera, como sustituto de Mbappé, destaca el canterano Gonzalo García, de 21 años, uno de los goleadores de la Copa del Mundo con cuatro anotaciones. "El fútbol hoy en día te obliga a diferentes cosas, a veces quieres salir con tres o con línea de cuatro (en la defensa, pero), no lo sé, no me obsesiono mucho" con esto, explica Alonso. El francés ya le expresó su devoción: "Yo sé que si el míster pide que juegue en la defensa" voy a hacerlo "sin problema". das/raa/