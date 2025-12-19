Nicaragua: 11,6% población abandonó país desde 2018

"Cada 18 de diciembre el mundo conmemora la dignidad y los derechos de las personas migrantes. En Nicaragua, esta fecha se vive marcada por la escandalosa cifra de 800.000 nicaragüenses forzados a abandonar el país en un éxodo sin precedentes por la falta de libertades", señaló la ONG en la Memoria Histórica de Nicaragua, divulgada en ocasión del Día Internacional del Migrante.

Estas personas salieron del país entre abril de 2018 y noviembre de 2025 buscando refugio, protección y oportunidades en otros países, señaló la ONG, algo que en su país "hoy es imposible debido a la persecución, falta de libertad, falta de democracia y lo más importante, una falta de respeto a la vida".

Este es el resultado directo de "años de represión sistemática, hostigamiento y persecución política ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo", añadió.

"Esta migración empobrece a Nicaragua y los nicaragüenses.

Arruina el futuro del país porque cada persona que emigra es una menos que a través de su intelecto y trabajo, podría contribuir al desarrollo de la nación. Y Nicaragua pierde así su recurso primordial que es el valor humano", consideró.

La ONG apuntó que desde 2018 "esta dictadura también ha confiscado y cerrado 5.651 organizaciones de la sociedad civil y 41 universidades", ha desnacionalizado a 492 nicaragüenses, y ha forzado el exilio de más de 307 periodistas y de igual número de religiosos. (ANSA).