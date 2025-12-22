Nicaragua: 2026 augura tiempos de libertad, oposición

Realizaron el pronunciamiento las agrupaciones opositoras en el exilio Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), Alianza Universitaria Nicaragense (AUN), Concertación Democrática Nicaragense y la Mesa Todos Somos Nicaragua.

"En 2025 los nicaragüenses fuimos testigos, una vez más, de las aberrantes acciones del régimen para asegurar, según ellos, los pocos espacios de poder que les faltaban en su proyecto autoritario y absolutista", señalaron.

"El año 2025 fue de resistencia, resiliencia y lucha. Ha sido un año de denuncias. A pesar de la intimidación y los riesgos, hemos alzado nuestras voces por la libertad y la democracia", añade el pronunciamiento.

"Asistiremos a una Navidad donde, aún, en los hogares y las familias habrá sillas vacías, esperando por los presos políticos, exiliados y reclamando justicia por los asesinados y por todas las víctimas", afirmaron.

Los opositores expresaron su esperanza de que "el 2026 nos reciba con renovada esperanza y energías ante el advenimiento de esa nueva era de libertad". (ANSA).