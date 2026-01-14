Nicaragua anula derecho a la doble nacionalidad, un golpe para el exilio

Nicaragua ratificó este miércoles una reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad, un golpe para los cientos de miles de exiliados nicaragüenses que ahora perderán su ciudadanía si obtienen una extranjera.

La medida, ratificada por el Congreso, forma parte del cambio profundo a la Constitución que en 2025 dio un poder absoluto a los copresidentes de Nicaragua, los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"La ley señala que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad. Esta medida reafirma que ser nicaragüense no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación", indicó en X la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.

Los diputados, a pedido de Ortega y Murillo, aprobaron la reforma en mayo del año pasado y estaba pendiente la ratificación en un segundo periodo legislativo, lo que se cumplió este miércoles.

En los últimos años, los copresidentes han despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos de su gobierno, que calificó de "traidores a la patria" y fueron expulsados o forzados a abandonar el país.

La nueva legislación también contempla que los extranjeros que adquieran la nacionalidad nicaragüense "deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos", agregó.

El presidente del Congreso, Gustavo Porras, aclaró en 2025 que la prohibición de la doble nacionalidad no es retroactiva, pero opositores dudan de que eso se cumpla.

La Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que reúne a organizaciones expatriadas, calificó la medida como un "castigo de la dictadura" y advirtió que incrementará "el exilio forzado".

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, cortaron libertades y aniquilaron a la oposición tras las protestas de 2018 que dejaron 300 muertos, considerada por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

El sábado pasado, el gobierno liberó a una veintena de opositores y críticos encarcelados, ante la presión de Estados Unidos y una semana después del derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, estrecho aliado de Ortega y Murillo.

Pero según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una oenegé que trabaja desde el exilio, quedan decenas en la cárcel, incluidos varios que fueron detenidos recientemente por celebrar en redes sociales la captura de Maduro por las fuerzas de Estados Unidos.

Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud por lo que Murillo ha endurecido las medidas contra los opositores y hecho una purga interna para garantizar la sucesión.