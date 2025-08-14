Nicaragua anuncia la confiscación del Colegio de Monjas San José

En un discurso público, Murillo acusó al colegio de ser escenario de torturas y asesinatos durante las protestas antigubernamentales de abril de 2018. "¿Dónde ocurrieron estos asesinatos? En el Colegio San José", acusó la esposa del otro copresidente del país centroamericano, Daniel Ortega, en todas las cadenas de televisión, calificando la confiscación, realizada anteayer, como "un hito de la paz que vivimos y defendemos" y un símbolo de la "lucha victoriosa contra los intentos golpistas".

La medida forma parte de la política de expropiaciones implementada por el régimen Ortega-Murillo desde 2018, que ya ha afectado a cientos de universidades y colegios religiosos, así como a 5000 ONG, sin ninguna prueba judicial que sustente las acusaciones. Todas las propiedades confiscadas han sido transferidas a instituciones públicas bajo el estricto control político del régimen de Managua.

El médico exiliado Richard Sáenz Coen denunció la expulsión de las Hermanas Josefinas como "un triple golpe contra la educación, la salud y la vida religiosa", según informa el sitio web nicaragüense de noticias 100% Noticias.

Estados Unidos y la oposición nicaragüense han denunciado la confiscación del Colegio San José en Jinotepe, arrebatado a las Hermanas Josefinas por el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega.

En tanto, Washington calificó la medida de "un acto de perversidad" que "demuestra una vez más que la dictadura de Murillo-Ortega no tiene límites".

En un comunicado, diplomáticos estadounidenses acusaron al gobierno de obsesionarse con "todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado", advirtiendo que el poder de la fe y el anhelo de libertad del pueblo nicaragüense "prevalecerán ante esta dictadura".

Según Grex, centro de estudios de expresos políticos, el régimen ha nombrado como nuevo director al paramilitar Ermes Morales, hermano de alias "El 15", previamente implicado en acciones represivas y acusado de complicidad en el asesinato del joven Jean Paul Genie en 1990.

La decisión provocó indignación entre padres y estudiantes, quienes rechazaron una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación de Nicaragua.

La escuela, con más de 40 años de antigüedad y 600 estudiantes, ha sido rebautizada como "Bismarck Martínez", en honor a un militante sandinista acusado de participar en la "Operación Limpieza" de 2018, durante la cual murieron más de 30 personas en Carazo, cerca del Colegio de las Josefinas.

Según la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, la confiscación marca "un día de infamia para la libertad religiosa", mientras que el Grex ha denunciado nuevas oleadas de detenciones en Jinotepe y Masaya contra expresos políticos y opositores locales, según el sitio web independiente de noticias nicaragüenses, 100% Noticias. (ANSA).