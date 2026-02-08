Nicaragua bloquea ruta clave utilizada por migrantes cubanos para llegar a EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Nicaragua bloqueó el domingo la entrada de cubanos al país sin visa, cortando de hecho una ruta clave para la migración desde Cuba a Estados Unidos en un momento en que Washington ha puesto a la isla caribeña bajo un estrangulamiento económico.

El gobierno nicaragüense le confirmó a The Associated Press que suspendió una exención que les permitía a los cubanos ingresar a la nación centroamericana sin visa.

Con esta medida, de hecho queda cortado el acceso de los cubanos a un país que durante mucho tiempo ha actuado como un puente para los migrantes caribeños que viajan a Estados Unidos. Durante años, los migrantes cubanos volaban a Nicaragua y se encontraban con traficantes, quienes luego los ayudaban a migrar hacia el norte a través de Centroamérica y México para llegar a la frontera estadounidense.

Expertos dicen que Nicaragua mantuvo sus puertas abiertas a personas de países como Cuba y Haití, una medida contra su añejo adversario Estados Unidos para convertir en arma a los migrantes que huyen de los problemas en sus países.

Pero el cambio llega en medio de creciente presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre las naciones latinoamericanas con el fin de que se alineen con su visión para el hemisferio, especialmente en temas como la migración y la seguridad.

Después de que una operación militar de Estados Unidos depusiera al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, el gobierno de Trump comenzó a intensificar la presión, particularmente sobre gobiernos adversarios como Cuba y Nicaragua.

A finales de enero, Trump amenazó con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, empujando a la isla a una crisis económica y energética aún más profunda que probablemente azuzará aún más la migración desde una nación de la que han salido cifras récord de personas en los últimos años.

En un momento en que el gobierno de Trump lleva a cabo una polémica represión migratoria y elimina en gran medida el acceso al asilo a lo largo de la frontera sur, la migración a Estados Unidos ha alcanzado mínimos históricos, pero las nuevas reglas en Nicaragua pondrían barreras extremas para los migrantes cubanos que esperan llegar a territorio estadounidense en el futuro.

Una opción que aún está disponible es Guyana, una pequeña nación sudamericana a la que también han viajado cubanos para llegar a Estados Unidos. Desde Guyana, los migrantes cubanos suelen viajar a través de la peligrosa selva del Darién que divide Colombia y Panamá, y después siguen avanzando a través del continente americano.

En el pasado, migrantes con pocas opciones disponibles también han realizado precarios viajes en bote desde Cuba hasta la costa de Florida.

