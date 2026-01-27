Nicaragua condena por corrupción a histórico comandante sandinista

La justicia de Nicaragua condenó por corrupción al histórico comandante sandinista Bayardo Arce, exasesor económico del presidente Daniel Ortega, y confiscó sus bienes, informó este martes el gobierno nicaragüense, sin precisar la pena

Arce, de 76 años, fue encarcelado a finales de julio del año pasado tras caer en desgracia por una purga interna en los círculos de poder. Según opositores nicaragüenses exiliados, la depuración es dirigida por la copresidenta Rosario Murillo con el aval de Ortega, su esposo, para garantizar la sucesión

La Procuraduría General de Justicia señaló en un comunicado que un juzgado de Managua declaró en juicio la "responsabilidad penal" del comandante sandinista por el delito de "lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado"

Según la acusación, Arce orquestó un "esquema estructurado" para la utilización de "fondos de origen ilícito" por casi US$3.000 millones, relacionado con la evasión de impuestos mediante el uso de sociedades mercantiles y cuentas bancarias

Junto a su asistente, Ricardo Bonilla, también condenado, utilizaron "testaferros" y realizaron "préstamos ficticios y transferencia internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas", de acuerdo con la Procuraduría

Por el caso, el ente judicial ordenó la "cancelación de sociedades" y el "decomiso de bienes" de Arce y Bonilla, sin mencionar si la condena también implica una sentencia de prisión

Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) que pierde el favor del gobierno en Nicaragua. Henry Ruiz está en arresto domiciliario desde marzo de 2025 y Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, también lo estaba cuando murió en septiembre de 2024

Arce y Daniel Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista

Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional

En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo se encamina a sucederlo