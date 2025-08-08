Nicaragua: conmemora bicentenario independencia Bolivia

El canciller, Valdrack Jaentschke, destacó que los lazos entre Bolivia y Nicaragua están marcados por una historia común de lucha y cooperación en foros internacionales.

"Luchamos juntos por construir un mundo mejor en paz y prosperidad", declaró.

Por su parte, el encargado de negocios de la embajada de Bolivia en Nicaragua, Diego Rodríguez, subrayó que la independencia de su país fue la culminación de años de resistencia y lucha popular, desde las rebeliones indígenas encabezadas por Túpac Katari, Túpac Amaru y Tomás Katari.

Señaló que Bolivia ha enfrentado momentos de gloria y dificultad, pero el pueblo ha mantenido un espíritu firme y esperanzador.

"Aprendimos que no hay soberanía sin justicia social, que no hay independencia verdadera si no se garantiza el acceso a la educación, salud, vivienda, al trabajo, al acceso a la tierra, al agua, que no podemos hablar de la libertad si los derechos de las mujeres, los niños, jóvenes y ancianos son vulnerados", declaró.

Rodríguez añadió que "este bicentenario no solo es una mirada hacia dentro de Bolivia, sino también una oportunidad para reafirmar a Bolivia como un actor soberano y solidario en la comunidad internacional, debemos seguir edificando puentes de integración, comercio justo y justicia climática". (ANSA).