Nicaragua: EEUU solicita que libere al pastor Rudy Palacios

"Un pastor predicó por la paz y Murillo-Ortega le robó la libertad a su familia. Pedimos su liberación, para que no se vean obligados a pasar la sagrada festividad de la Navidad tras las rejas", abogó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

Las autoridades nicaragüenses detuvieron al pastor cristiano y a cuatro miembros de su familia el 17 de julio de 2025 y los acusaron de alta traición por las críticas de Palacios a la "brutal represión y violaciones de derechos humanos de la dictadura" de Nicaragua, según la oficina.

"El pastor Rudy y uno de los miembros de su familia encarcelados son ambos sobrevivientes de cáncer que requieren atención médica regular", apuntó.

Al menos 62 opositores del gobierno de Nicaragua están en cárceles de ese país en condición de "desaparición forzada", según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. (ANSA).