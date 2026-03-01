Nicaragua: El diario nicaragUense La Prensa cumple 100 años pero sigue en el exilio

Fundado el 2 de marzo de 1926, el periódico más antiguo e influyente de Nicaragua opera ahora desde el exilio, tras el allanamiento policial en agosto de 2021 a su sede en Managua, la detención de su director general, Juan Lorenzo Holmann, y la incautación de todas sus computadoras y archivos en papel.

Desde entonces, el edificio histórico ha sido transformado por el gobierno en un centro cultural estatal, mientras que el periódico se publica exclusivamente en línea, con su equipo editorial disperso entre Costa Rica y otros países centroamericanos.

Al menos 309 periodistas nicaragUenses se vieron obligados a exiliarse en los últimos ocho años, según un informe presentado por la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED) en enero de 2026, en medio de la creciente represión del gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. (ANSA).