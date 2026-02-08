Nicaragua elimina la entrada sin visa a ciudadanos cubanos

8 feb (Reuters) - Nicaragua puso fin a la exención de visa para los ciudadanos cubanos a partir del domingo, acabando con una política que en los últimos años permitió a decenas de miles de ciudadanos de la isla utilizar el país centroamericano como punto de tránsito en su viaje hacia Estados Unidos.

El Gobierno nicaragüense confirmó la decisión en un comunicado. Personas familiarizadas con la medida afirmaron que el Gobierno del presidente Daniel Ortega parecía estar respondiendo a la presión de Washington.

Estados Unidos, tanto en la administración del presidente Joe Biden como de Donald Trump, ha acusado a Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo de permitir el libre tránsito de cubanos y otros ciudadanos por Nicaragua y contribuir a la migración irregular.

La presión estadounidense sobre Managua se ha intensificado en las últimas semanas tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aliado cercano de Ortega, por parte de fuerzas especiales estadounidenses.

En enero, el Gobierno de Nicaragua anunció la liberación de decenas de personas de su sistema penitenciario nacional, después de que Estados Unidos exigiera la excarcelación de más de 60 presos políticos en el país. La medida se produjo mientras Venezuela, también bajo presión estadounidense, comenzó a liberar presos políticos. (Reporte de Gabriela Selser; Escrito por Lucinda Elliott; Editado por Lizbeth Díaz)