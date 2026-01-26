Nicaragua: España expulsa al embajador de Nicaragua

"España decidió ayer ordenar la expulsión del embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid en aplicación en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua", dijeron fuentes de la cancillería citadas por la prensa española.

Farré, que viaja rumbo a Madrid junto a su número dos, se incorporó a la embajada española en Managua en diciembre pasado.

El gobierno de Ortega no explicó oficialmente los motivos de su expulsión, anunciada este domingo.

Esta no es la primera crisis diplomática con el gobierno de Ortega, pues en 2021 la cancillería española llamó a consultas a la embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras un comunicado de la cancillería nicaragüense que denunciaba injerencia por parte de España.

En marzo de 2022 el gobierno nicaragüense no le permitió regresar cuando intentó volver a Nicaragua, que retiró a su vez a su embajador en Madrid.

En julio de ese año el gobierno envió a una nueva embajadora, Pilar María Terrén. (ANSA).