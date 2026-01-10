Nicaragua excarcela a "decenas" de presos en medio de presiones EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 10 ene (Reuters) - El gobierno de Nicaragua informó el sábado que excarceló a "decenas de personas" del sistema penitenciario nacional, un día después de que Estados Unidos demandara la liberación de unos 60 "presos políticos" en la nación centroamericana.

El Ministerio del Interior nicaragüense no detalló en un comunicado la cifra exacta de reclusos que salieron de prisión ni si se trataba de detenidos por motivaciones políticas.

Sin embargo, la opositora y exprisionera Ana Margarita Vijil, dirigente del movimiento político Unamos, aseguró a Reuters que los excarcelados "son presos políticos, y varios de ellos" afines a su movimiento.

Vijil dijo desconocer de momento el número de excarcelados, pero citó entre ellos al exalcalde Oscar Gadea y al pastor cristiano Rudy Palacios junto a cuatro de sus familiares, cuya liberación también había pedido Washington.

Estados Unidos ha solicitado reiteradamente a Nicaragua que libere "a todos los presos políticos" desde que estalló la crisis de 2018, pero este reclamo cobró fuerza tras la detención hace una semana del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado y amigo del mandatario Daniel Ortega.

El viernes, la embajada de Estados Unidos en Nicaragua elogió la liberación de figuras de la oposición que actualmente está en curso en Venezuela e instó al gobierno de Ortega a seguir sus pasos.

La represión gubernamental a las protestas sociales de 2018 en la nación centroamericana dejó al menos 350 muertos, más de 2000 heridos, miles de detenidos en distintos momentos y unos 100.000 exiliados en los primeros meses de la crisis. (Gabriela Selser)