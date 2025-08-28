LA NACION

Nicaragua: Menos denuncias de ataques a iglesias por miedo

Informe

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Nicaragua: Menos denuncias de ataques a iglesias por miedo
Nicaragua: Menos denuncias de ataques a iglesias por miedo

Así lo recoge el informe "Nicaragua: Una Iglesia perseguida" de la abogada nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.

Hasta julio de 2025 se registraron 32 hostilidades "de la dictadura Ortega-Murillo contra la Iglesia Católica" frente a las 183 de 2024 o a las 321 de 2023.

"Este descenso se debe a que los clérigos y religiosos omiten hacer las denuncias por la amenaza latente de los militares y la policía, y por temor a que si denuncian serán desterrados o que sus familiares sufran represalias", explicó Molina.

El descenso de denuncias también se debe a la "no presencia de medios imparciales" en Nicaragua.

Entre abril de 2018 y julio de 2025 se documentaron 1010 agresiones, según detalla el informe.

Además, en ese período la policía nacional prohibió 16.564 procesiones y actividades religiosas, y 302 religiosos dejaron de ejercer misión pastoral dentro del país.

Toda esta información, dijo Molina, "está llegando al Vaticano" y añadió que "en septiembre próximo llegará una copia física del informe al Papa León XIV". (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
    1

    Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas

  2. Carlos Alcaraz: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
    2

    Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público

  3. Todos lo saben, nadie los para: Messi-Alba-Messi y otro golazo (y una calesita del 10 en el área)
    3

    Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista

  4. El impactante video con IA que publicó el gobierno de Tokio para concientizar sobre una eventual erupción del Monte Fuji
    4

    El impactante video con inteligencia artificial difundido por el gobierno de Tokio para alertar sobre una posible erupción del Monte Fuji

Cargando banners ...