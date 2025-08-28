Nicaragua: Menos denuncias de ataques a iglesias por miedo
Informe
- 1 minuto de lectura'
Así lo recoge el informe "Nicaragua: Una Iglesia perseguida" de la abogada nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
Hasta julio de 2025 se registraron 32 hostilidades "de la dictadura Ortega-Murillo contra la Iglesia Católica" frente a las 183 de 2024 o a las 321 de 2023.
"Este descenso se debe a que los clérigos y religiosos omiten hacer las denuncias por la amenaza latente de los militares y la policía, y por temor a que si denuncian serán desterrados o que sus familiares sufran represalias", explicó Molina.
El descenso de denuncias también se debe a la "no presencia de medios imparciales" en Nicaragua.
Entre abril de 2018 y julio de 2025 se documentaron 1010 agresiones, según detalla el informe.
Además, en ese período la policía nacional prohibió 16.564 procesiones y actividades religiosas, y 302 religiosos dejaron de ejercer misión pastoral dentro del país.
Toda esta información, dijo Molina, "está llegando al Vaticano" y añadió que "en septiembre próximo llegará una copia física del informe al Papa León XIV". (ANSA).
