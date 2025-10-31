Nicaragua: Nicaragua crea zonas libres de impuestos para empresas chinas que inviertan en el país

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado la creación de zonas libres de impuestos para empresas chinas con el fin de atraer inversiones al país centroamericano. Conocida bajo el nombre de 'Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta' y presentada por los presidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la ley busca promover "la inversión nacional y extranjera, la generación de empleos y el crecimiento de las exportaciones".

Estas zonas, que serán lideradas por uno de los hijos de los copresidentes, Laureano Ortega, establecen un "régimen especial de incentivos fiscales", como la "exención" del 100% de impuestos a la renta durante diez años, dividendos, derechos de aduana y de consumo, IVA a compras locales e impuestos municipales, entre otros.

La norma está dirigida a beneficiar a personas "jurídicas, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras" que operen en estas zonas económicas especiales en sectores como industria manufacturera, agroindustria y tecnología.

Nicaragua y China inauguraron en agosto de 2024 una ruta marítima comercial directa para impulsar el tratado de libre comercio entre ambos países y esta ley fortalecerá aún más sus relaciones comerciales en un momento en el que Estados Unidos ha propuesto imponer aranceles del 100% al país centroamericano, además de suspender total o parcialmente sus acuerdos comerciales, como represalia por la violación indiscriminada de los derechos humanos.