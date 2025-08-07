Nicaragua: “Nunca pensé que Ortega sería peor tirano que Somoza”

En sus redes sociales, Belli, exiliada en España, escribió: "El exilio en el que me encuentro ahora, obligada a empezar una nueva vida en Madrid, es un exilio que nunca habría imaginado, un exilio que me impuso (Ortega) quien ayudó a derrocar a Somoza con la promesa de que Nicaragua nunca volvería a estar bajo el yugo de un dictador", reprochó.

Tras recordar que fue privada de su nacionalidad hace más de dos años por el gobierno de Ortega, la escritora, que formó parte del primer gobierno sandinista (1979-1990), dijo que "el dictador de mi país me quitó la ciudadanía. Lo que me pasó es una advertencia".

En 1975 salió de Nicaragua por ser parte de la resistencia al régimen de Somoza, "el último dictador de una dinastía que había gobernado el país durante casi medio siglo", afirmó.

Belli dijo también que aún habiendo encontrado refugio en el extranjero "ya no nos sentimos seguros" tras citar el caso del asesinato del opositor y militar en retiro Roberto Samcam, ocurrido hace 47 días en Costa Rica.

El asesinato de Samcam "revela que nada queda del Ortega que luchó por la liberad y del que fue compañero en la batalla contra la tiranía" de los Somoza.

"Lo que le pasó a Samcam se lee como una advertencia de que hasta quienes vivimos en el exilio estamos vigilados", señaló Belli, tras subrayar que "nunca pensé que Ortega sería un peor tirano que Somoza". (ANSA).