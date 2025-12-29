Nicaragua: Obispo dice que Ortega afina "diabólicamente" el método Herodes

"Pienso en mi país, Nicaragua, en donde la dictadura ha afinado diabólicamente el antiguo método de Herodes. No se limitan a forzar al exilio a ciudadanos honestos e inocentes, sino que también les prohíben el ingreso a su propio país, les confiscan sus bienes y amenazan y hostigan a sus familiares", señaló Báez, quien está exiliado, en su homilía en una iglesia de Estados Unidos.

Los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo "no solo exilian, sino que continúan persiguiendo y reprimiendo a quienes ya están fuera del país", añadió.

"Espían a los exiliados, les niegan los servicios consulares o dejan a miles de personas en la grave condición de apátridas de hecho al no renovarles el pasaporte", dijo.

"Incluso a muchos nos han privado intencional y arbitrariamente de nuestra nacionalidad, como parte de un plan sistemático de represión institucionalizada", señaló. (ANSA).