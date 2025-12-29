Nicaragua: Obispo dice que Ortega afina "diabólicamente" el método Herodes
Lo afirma el prelado Silvio Báez sobre los exilios forzados
"Pienso en mi país, Nicaragua, en donde la dictadura ha afinado diabólicamente el antiguo método de Herodes. No se limitan a forzar al exilio a ciudadanos honestos e inocentes, sino que también les prohíben el ingreso a su propio país, les confiscan sus bienes y amenazan y hostigan a sus familiares", señaló Báez, quien está exiliado, en su homilía en una iglesia de Estados Unidos.
Los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo "no solo exilian, sino que continúan persiguiendo y reprimiendo a quienes ya están fuera del país", añadió.
"Espían a los exiliados, les niegan los servicios consulares o dejan a miles de personas en la grave condición de apátridas de hecho al no renovarles el pasaporte", dijo.
"Incluso a muchos nos han privado intencional y arbitrariamente de nuestra nacionalidad, como parte de un plan sistemático de represión institucionalizada", señaló. (ANSA).