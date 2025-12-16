Nicaragua: Ortega criticó sanciones de EE. UU.

Ortega dijo que "buscan generar el miedo de sus pueblos" y añadió que existe una "estrategia por parte del imperio estadounidense que no ha cambiado y que hace uso de amenazas, con ladridos y mordiscos. Son mordiscos contra los pueblos", sostuvo durante su intervención en la Cumbre Virtual de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Washington, siguió diciendo, intenta "cercar militarmente" la región.

Frente a ello "hay que mantenerse unidos y convencidos en la lucha" ante la "falsa narrativa de una supuesta lucha contra el narcotráfico" por parte de Estados Unidos, cuyo objetivo es "robar el petrolero venezolano", según dijo. (ANSA).