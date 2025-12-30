Nicaragua: Policía decomisa 12.000 medicamentos ingresados en Costa Rica

De haber llegado al mercado informal, el cargamento habría sido un riesgo para la salud pública, informó la plataforma de noticias LA NACION.

La policía realizó varios operativos durante el fin de semana en zonas fronterizas de los cantones de Los Chiles y Upala, y en el distrito de Cutris de San Carlos.

Uno de los mayores decomisos se produjo en Monte Alegre (El Amparo, Los Chiles), donde oficiales detuvieron a un ciudadano nicaragüense que transportaba 9.288 unidades de medicamentos de distintos tipos entre sus pertenencias.

En Boca Arenal de Cutris, en San Carlos, una mujer costarricense fue sorprendida con 2.683 unidades de medicamentos, también procedentes de Nicaragua.

Los medicamentos fueron incautados y puestos a la orden del Ministerio de Salud, que ordenó su destrucción. (ANSA).