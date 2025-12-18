Nicaragua: Prohíbe viajeros introducir la Biblia a Nicaragua

En las terminales de Tica Bus en Costa Rica, que ofrecen rutas a Managua, hay avisos que informan a los pasajeros que están prohibidas las revistas, los periódicos, las cámaras y los libros, incluida la Biblia, según informó el grupo Christian Solidarity Worldwide, con sede en Reino Unido.

Tampoco se pueden introducir ni artículos cortopunzantes ni drones.

La información fue verificada por el portal de noticias Independent Catholic News, que consultó a representantes de la empresa de transporte, Central Line S.A., en El Salvador y Honduras.

Varios usuarios confirmaron en las redes sociales haber sido sujetos de revisiones exhaustivas por parte de las autoridades migratorias nicaragüenses.

La líder del equipo para las Américas de CSW, Anna Lee Stangl, dijo que los esfuerzos del gobierno de Nicaragua por restringir el ingreso de Biblias y otros textos "son profundamente preocupantes, dado el actual contexto de represión", y llamó a que se levante la prohibición de inmediato. (ANSA).