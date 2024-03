Nicaragua reclamó el viernes al Fondo Verde del Clima, organismo de Naciones Unidas, por la cancelación con "prácticas no éticas" del financiamiento a un proyecto de reforestación y fortalecimiento de la resiliencia de dos reservas del país.

"El Gobierno de Nicaragua repudia y rechaza la decisión del Secretariado del Fondo Verde del Clima quien, a través de procesos y procedimientos no transparentes, no éticos, prácticas no éticas, ha cancelado el financiamiento al Proyecto BIOCLIMA" en Bosawas, en la región del Caribe Norte, y en la reserva Indio Maíz, en la zona de Río San Juan, al sur, dijo un comunicado divulgado en medios oficialistas.

"Denunciamos las medidas agresivas, coercitivas y unilaterales de esta Institución, con lo que han violentado los Principios y Acuerdos suscritos ante la Comunidad Internacional" para defender la naturaleza, promover la adaptación y mitigación ante el cambio climático y velar por la transformación de la vida de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la zona del proyecto.

La cancelación del financiamiento se dio por el "incumplimiento" de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales, según un comunicado del Fondo Verde para el Clima (GCF, por su siglas en inglés) publicado el jueves en su sitio en Internet, en el que agregó que donó fondos al proyecto y que este no había comenzado a ejecutarse.

El Fondo Verde es un organismo de Naciones Unidas creado en 2019 para apoyar a los países en sus esfuerzos por adaptarse al cambio climático.

"Demandamos, exigimos, del Fondo Verde del Clima garantizar la movilización de los recursos comprometidos por la Comunidad Internacional, y que han sido arrebatados a los Pueblos Originarios y Afrodescendientes de nuestra Nicaragua", añadió el gobierno del presidente Daniel Ortega.

En noviembre del 2020, el Fondo Verde aprobó una propuesta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el financiamiento del Proyecto Bio-CLIMA, que además buscaba la reducción de 47,3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y contribuir al fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático y a la reducción de la exposición a los riesgos de 614,721 personas, principalmente indígenas y afrodescendientes en situación de marginación y pobreza.

En el proyecto por 115.7 millones de dólares, el organismo de la ONU aportaría 64.1 millones, de los cuales 37.9 millones dólares eran en calidad de préstamo al gobierno de Nicaragua y 26.1 millones de dólares en calidad de donación. El BCIE y otros organismos completarían el monto con préstamos.

Bur/ag