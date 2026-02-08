Nicaragua restituye visa de viaje para cubanos

El gobierno de Nicaragua, copresidido por los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, restituyó el requisito de visa para los ciudadanos de Cuba, uno de sus pocos aliados en Latinoamérica, informaron este domingo medios nicaragüenses en el exilio.

La disposición que elimina el libre visado para los cubanos, que estaba vigente desde 2021 para fomentar el turismo y la "relación familiar humanitaria", ocurre en momentos en que Washington presiona a Ortega y Murillo para liberar a presos políticos y ante recurrentes acusaciones a Managua de ser puente para que migrantes sin documentos lleguen a Estados Unidos.

También se da bajo la presión al gobierno de Cuba por el presidente estadounidense, Donald Trump, al cortarle el flujo de petróleo venezolano que sumió a la isla en una crisis energética.

La orden, emitida por el Ministerio del Interior de Nicaragua, establece que a partir de este domingo "todos los ciudadanos" de Cuba cambiaron su "categoría migratoria" de "exento" de visa a requerirlas "consultadas sin costo", indicó el diario La Prensa, editado en el exilio.

El cambio debe ser notificado a las autoridades cubanas, a las aerolíneas y a las empresas de transporte terrestre marítimo "para su aplicación inmediata", agregó el portal digital Despacho 505, que también tuvo acceso al documento.

Hasta el momento, el gobierno nicaragüense no ha emitido algún pronunciamiento sobre la nueva medida migratoria.

En los últimos años, Washington ha señalado al gobierno izquierdista de los copresidentes Ortega y Murillo de convertir al país en un atajo para la llegada de vuelos con miles de migrantes para que sigan su viaje a Estados Unidos, entre ellos africanos y asiáticos.

En noviembre del año pasado, Estados Unidos sancionó a empresarios y funcionarios del gobierno de Nicaragua por "facilitar" la migración ilegal desde ese país al norte del continente.