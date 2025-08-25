Nicaragua: una homilía contra "verdugos de nuestros pueblos"

“¿Por qué? -continuó-. Por andar por los caminos de la puerta ancha y eso les va a hacer perecer”.

El sacerdote distinguió entre la puerta angosta, que requiere humildad, disciplina y servicio, y la ancha, que representa el camino fácil, cómodo y egoísta.

“En el contexto de los dictadores y opresores, asesinos de todo un pueblo, en este contexto podemos ver una lista de características y valores opuestos a los que Jesús enseña como los valores para entrar para la puerta angosta en el Evangelio de Lucas hoy”, afirmó. “Estos valores opuestos representan actitudes y conductas que alejan del camino de la verdadera fe cristiana, y que en realidad conducen a la perdición. La puerta ancha lleva a la perdición”, añadió.

Consideró que “el orgullo y la soberbia contrastan con la humildad y la sencillez. La soberbia lleva a creer a muchos que son autosuficientes, que tienen la venia de Dios para callar y silenciar el diálogo de los que se dirigen a Dios en busca de justicia”.

Añadió que “se nombran y autonombran controladores y ordenan con autoritarismo que no se rece por los exiliados, por los presos políticos, por los perseguidos, mandan a decir a la iglesia cómo rezar y qué rezar”. (ANSA).