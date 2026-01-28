Nick Pappas prepara meticulosamente el campo del Levi's Stadium para el Super Bowl

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El proceso de Nick Pappas para preparar el campo del Super Bowl comenzó mucho antes de que los Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra empezaran siquiera a prepararse para la temporada 2025.

El experto en césped de la NFL eligió la granja que cultivaría el césped hace unos 16 meses y desde entonces ha pasado tiempo monitoreando el progreso. El trabajo se intensificó en enero cuando Pappas y su equipo comenzaron el proceso de instalación y preparación para asegurarse de que la única historia que salga del Super Bowl sea sobre los equipos y no sobre el césped.

“Siempre bromeo con todos, es la propiedad más cara que existe, todos quieren un pedazo", dijo Pappas. “Intentar organizar ese calendario de manera que tengamos este tiempo y espacio disponible para mantenerlo y trabajar en el campo y prepararlo, pero también proporcionar tiempo y espacios para todas esas diferentes piezas de entretenimiento, los ensayos del medio tiempo y demás. Eso se convierte en un desafío solo para asegurarnos de que todos podamos hacer lo que necesitamos”.

El proceso es intenso. Comienza con la elección de la granja donde cultivar el césped. Pappas se decidió por una granja a unas dos horas al este del estadio, la misma que utilizó para cultivar el césped para el Super Bowl 58 en Las Vegas hace dos años y que también usan los 49ers de San Francisco.

Pappas visitó la granja varias veces para monitorear los tres campos potenciales, cortando muestras para probar las superficies en cuanto a calidad y apariencia antes de decidirse por el campo ganador a principios de este mes.

El equipo de Pappas retiró el viejo campo de los 49ers el 6 de enero, tres días después del final de la temporada regular del equipo, y colocó la nueva superficie para el Super Bowl el 8 de enero.

Debido a que los 49ers todavía estaban en los playoffs en ese momento y tenían una remota posibilidad de albergar el juego de campeonato de la NFC, Pappas se alistó para llevar un segundo campo después de ese juego si era necesario. Pero no fue necesario debido a que los 49ers perdieron el duelo de comodines ante los Packers.

Se concentró en esas primeras dos semanas en poner el campo en su mejor forma después de desplegarlo en el Levi's Stadium. El equipo aireó y cubrió el campo para ayudar a crear un césped más grueso, con mejor drenaje y un campo más firme. También lo cortó para llevarlo a la longitud adecuada y utilizó fertilizantes, luces de crecimiento y agua para ponerlo en las mejores condiciones posibles.

El campo también se somete a pruebas exhaustivas para garantizar que sea óptimo para la seguridad y el rendimiento. Eso fue un problema hace tres años cuando el campo en Arizona fue criticado por ser demasiado resbaladizo, afectando el juego en el que los Chiefs superaron a los Eagles.

Los toques finales incluyeron pintar las líneas de yardas y finalmente los logotipos de los equipos para la zona de anotación esta semana tras quedar definido el enfrentamiento.

Acto seguido, el campo fue entregado a los participantes. Los artistas comenzaron su trabajo en el campo esta semana previar al partido.

“El objetivo de todos es entregar la perfección", dijo Pappas.

___

