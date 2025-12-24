Nickel se mira en Francia para seguir impulsando la inclusión financiera y el acceso al efectivo

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - El 'neobanco' Nickel apuesta por seguir aumentando su presencia física en España mediante puntos de acceso especiales, con el objetivo de impulsar la inclusión financiera y el acceso al efectivo. En declaraciones a Europa Press, la consejera delegada de Nickel, Nerea Toña, ha explicado que la entidad tiene intención de alcanzar los 2.750 puntos Nickel para finales de 2026. Eso supone un incremento de casi el 10% respecto a los algo más de 2.500 puntos actuales. La firma ofrece a sus clientes una cuenta de pagos, una tarjeta de débito y la posibilidad de ingresar o retirar efectivo en diferentes comercios locales o estancos, que actúan como 'Puntos Nickel'. Formalmente es una entidad de pagos, ya que no tiene licencia bancaria, aunque la operativa básica es igual a la de un banco y se puede tener un IBAN español. A más largo plazo, la entidad no se pone techo y señala que en Francia, donde también está presente Nickel (al ser propiedad de BNP Paribas), la red es más del triple que en España, con más de 8.000 Puntos. "2026 será un año donde seguiremos consolidando nuestro crecimiento, expandiendo nuestra red allí donde más se nos necesita. Nuestro objetivo es seguir ampliando de forma progresiva la red de Puntos Nickel en España hasta alcanzar los 2.750 a final de año, en línea con nuestra estrategia de crecimiento en Europa, donde mercados como Francia ya cuentan con más de 8.300 puntos operativos", ha afirmado Toña. Las ventajas de Nickel, según explica la ejecutiva, son las facilidades a la hora de abrir una cuenta con la que disponer del dinero y poder realizar pagos. El principal caladero de la entidad es precisamente los colectivos que no disponen de una cuenta por los requisitos que piden las entidades tradicionales. Esto no significa que su política de riesgos sea más laxa que los bancos, ya que están igualmente supervisados por Banco de España. También tienen que cumplir con toda la normativa de 'reporting'. Toña también ha hecho hincapié en la fidelidad que tiene su clientela. Aunque no comparten datos del número de usuarios, a diferencia de la matriz francesa, ha explicado que el 51% de los nuevos clientes viene por recomendación. Y respecto a los clientes que se marchan, la casuística más común es por la necesidad de obtener algún servicio más complejo o algún producto crediticio, que Nickel no se plantea ofrecer a corto plazo. Asimismo, el 87,1% de los clientes de Nickel declaran que su cuenta en la entidad es la principal, mientras que otro 12,9% asegura que el uso es de cuenta secundaria. "En Nickel colaboramos con comercios locales, como estancos o loterías, para garantizar el acceso al efectivo y a los servicios financieros esenciales en todo el territorio, incluidas aquellas localidades afectadas por el cierre de sucursales", ha afirmado la consejera delegada. Según sus datos, tienen cierta "sobrerrepresentación" en ciudades más pequeñas. "Nos hemos consolidado como una alternativa a la banca tradicional y como uno de los principales impulsores de la inclusión financiera en España. Para nosotros, la inclusión financiera no es un proyecto dentro de la empresa, es nuestro modelo de negocio", ha enfatizado Toña.