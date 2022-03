Nico González: "Tenemos que creer en la Liga, pero no queremos engañar a nadie"

El jugador del FC Barcelona Nico González destacó la dinámica positiva del equipo y la unión del vestuario para luchar por LaLiga Santander, aunque no quieren "engañar a nadie" porque está "complicado", por lo que mantienen la esperanza y esperan "una oportunidad" dependiendo de los resultados de las próximas jornadas.

"Tenemos que creer, es cierto que no queremos engañar a nadie y está complicado. La dinámica es muy buena. Si las cosas se aprietan en los próximos partidos tendremos nuestra oportunidad", dijo este jueves convencido en la inauguración del MIC, torneo que disputó en cuatro ocasiones como jugador del fútbol base azulgrana.

Sobre la Liga Europa, el joven centrocampista expresó su ilusión de poder alzarse con ella, a pesar de que el Real Madrid les saca 12 puntos con 10 jornadas por delante. "No he tenido la oportunidad de ganar ningún título, es mi primera temporada y ganar uno sería lo más espectacular en mi carrera deportiva", confesó.

En la presentación del torneo internacional, Nico repasó sus inicios en la entidad azulgrana. "Cuando llegué me hicieron una prueba de altura. Si me dicen lo que mido actualmente no me lo hubiese imaginado. Di un cambio tan grande que estaba descoordinado, estaba incómodo con mi cuerpo", admitió el futbolista.