Nico Paz, la nueva sensación argentina del Calcio

Scott McTominay, Luka Modric o Christian Pulisic tienen motivos para preocuparse: para el título de mejor jugador de la Serie A esta temporada tendrán que contar con el Como, donde el argentino Nico Paz está causando sensación y suscita ya el interés de los grandes de Europa.

En la apertura de la quinta jornada de la liga italiana, el Como recibe el sábado al Cremonese y los cazatalentos de varios clubes europeos estarán muy pendientes de su actuación.

Todos quieren ver en vivo al fenómeno de 21 años que ha generado revuelo en Italia y fuera de ella.

Hijo del exinternacional argentino Pablo Paz, que jugó el Mundial de Francia 1998, Nico nació en las islas Canarias, en España, y se formó en el Real Madrid, pero su eclosión internacional se dio en agosto de 2024 con el Como.

Desde su llegada a la Serie A, este mediocampista (1,88 m, 74 kg) deslumbra con sus regates y su visión de juego.

Con el arranque de la temporada 2025-2026 ha dado un salto de calidad y lleva ya dos goles y tres asistencias, que añade a su balance de seis tantos y nueve pases de gol de la pasada campaña.

El Como volvió el año pasado a la élite después de veinte años de ausencia y es ahora séptimo de la Serie A, con argumentos para soñar con clasificarse a las competiciones europeas del próximo curso, aunque el camino para ello todavía resulte largo.

Por el momento, Nico Paz está cumpliendo a un alto nivel. El pasado fin de semana dio impulso al equipo con un centro perfecto (65') y una apertura inspirada en el descuento (90+3'), para brindar dos balones que permitieron a los suyos imponerse 2-1 en Florencia a la Fiorentina.

Comparado con Messi

Los más entusiastas en Italia se han lanzado incluso a compararle con su compatriota Lionel Messi, empezando por su entrenador, Cesc Fábregas.

"Todos los equipos que se medían al Barcelona no querían que Messi tocara el balón y él marcaba aun así tres goles (...) Nuestros rivales no quieren que Nico toque el balón y aun así ha sido decisivo", se enorgulleció el exmediocampista de Arsenal y Barça.

"Todos le miran de manera diferente ahora. Es un reto nuevo para él y también para nosotros", estimó.

En el Como, en un club que apuesta por la juventud, Nico Paz ha encontrado el entorno perfecto para reivindicarse, ayudado por una importante colonia española.

¿Regreso al Real Madrid?

Con Cesc como mentor y seleccionado por Argentina el pasado octubre por primera vez, Nico Paz ha sido alabado por una estrella recién llegada al plantel, el veterano Álvaro Morata: "Es uno de esos jugadores que son diferentes al resto", le alabó el capitán de la España campeona de la Eurocopa 2024.

"Si tengo un consejo que darle, es que clasifique al Como para Europa y luego que haga lo que el corazón le dicte", insistió.

El Como, propiedad de una familia indonesia que está entre las más ricas del mundo, tiene un proyecto ambicioso pero para Paz podría quedar pronto pequeño y en el horizonte figura un eventual regreso a Madrid.

Adquirido por seis millones de euros, está ahora valorado en 35 millones de euros (40,9 millones de dólares) por la web especializada Transfermarkt y un regreso al Real Madrid entraría dentro de toda lógica, ya que Paz se formó allí de los 12 a los 19 años y la entidad merengue dispone de una cláusula de recompra de 10 millones de euros (US$11,6 millones).

