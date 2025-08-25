Nico Paz marca el camino del ambicioso Como... ¿con la mirada puesta en el Mundial?

Con una soberbia actuación, que incluyó un gol y una asistencia, el joven argentino Nico Paz (20 años) atrajo todos los focos en el debut de la Serie A y colocó al Como en lo alto de la tabla en una temporada que tiene como colofón el Mundial.

El sábado, el volante nacido en Tenerife (España) cuando su padre, Pablo Paz, jugaba en el club de esta isla canaria, volverá a ser el líder del ambicioso equipo dirigido por Cesc Fàbregas en la visita a Bolonia.

El gran rendimiento de Nico Paz ya no es una sorpresa, puesto que la temporada pasada fue una de las claves en la permanencia del modesto Como en la Serie A, al punto de recibir la llamada de Lionel Scaloni para debutar con Argentina. Pero esta temporada está llamado a seguir su crecimiento en la misma proporción en que han aumentado las ambiciones del Como.

Formado en el Real Madrid

Formado en el Real Madrid, club con el que llegó a debutar y que aún dispone de una cláusula para recomprar al futbolista, Nico Paz firmó una tarjeta de presentación casi inmejorable para un veinteañero en su primer año en la Serie A: 35 partidos disputados, con seis goles y nueve asistencias.

Y el pasado domingo, fue el mejor en la victoria 2-0 sobre la Lazio en el estreno de la nueva temporada: el primer gol, anotado por Anastasios Douvikas, nació con un medido pase al delantero griego luego de deshacerse de un rival con un giro sobre su cuerpo, sin tocar la pelota.

Y a poco más de un cuarto de hora para el final, el joven argentino sentenció con un golpe franco directo que colocó en la escuadra del arco romano.

"Trabajamos muchísimo con Nico. Desde el inicio de la pretemporada entrenó sin parar: ejercicios, repeticiones, tiros libres. Al final, el esfuerzo dio sus frutos y hoy nos regaló un gol decisivo. Y no sólo eso; cuando tuvimos que atacar uno contra uno, también dio una asistencia que nos dio tres puntos más", destacó tras el encuentro su entrenador Cesc Fàbregas.

El joven entrenador español sabe de lo que habla, puesto que durante su carrera como futbolista ocupó un puesto parecido al de su ahora jugador: "Tiene una visión de juego y una madurez que no se ven en muchos chicos de su edad. Cuando lo ves jugar, sabes que está destinado a algo grande", declaró a comienzos de año, cuando toda Italia hablaba ya de Nico Paz.

Su buen desempeño hizo incluso que, según medios de la capital española, el Real Madrid se plantease la opción de recuperar al jugador al término de la pasada temporada, aunque al final prefirió que siguiera formándose una segunda temporada en el exigente 'calcio', idea que comparte el propio futbolista.

Tiene un futuro enorme

Por este motivo habría rechazado irse al Tottenham, que ofreció recientemente 70 millones de euros (casi US$82 millones), según el periodista Fabrizio Romano, especialista del mercato.

La idea del jugador y del club madrileño sería volver a reencontrarse el próximo verano.

cuando se disputará también el Mundial de Norteamérica.

Scaloni ha contado con Nico Paz en las últimas convocatorias de la Albiceleste después de hacerle debutar contra Bolivia en octubre pasado y por lo que ha llegado a decir de él, lo raro sería que no cuente con Nico Paz para la cita mundialista.

En una charla con el periodista y youtuber español Siro López, el seleccionador argentino fue claro: "Si el (Real) Madrid tiene opción de recompra por Nico Paz yo no lo dudaría. Lo conozco y creo que tiene el nivel, no sólo para jugar en el Real Madrid sino para seguir creciendo. Es un chico que a cualquier entrenador le va a venir bien", declaró a comienzos de mayo.

Scaloni tampoco dejó pasar la oportunidad para recordar que Argentina arrebató a Nico Paz a España, selección con la que habría podido jugar también. "Ahí fuimos inteligentes", bromeó.

Más en serio, sentenció: "Tiene un futuro enorme".

Palabra de campeón del mundo.