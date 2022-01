Nico Williams: "Compartir esto con mi hermano es inolvidable"

El delantero del Athletic Club Nico Williams calific√≥ de "inolvidable" su papel de protagonista en la semifinal de Supercopa de Espa√Īa este jueves contra el Atl√©tico de Madrid, autor del tanto de la victoria (1-2), y compartirlo con su hermano I√Īaki.

"Me quedo con lo de mi madre, que la he ido a saludar, est√° muy emocionada y por compartir esto con mi hermano. Mi madre me ha dicho que me lo merezco y que no baje los brazos, es un momento inolvidables para nosotros dos", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El ariete de los 'leones' recibió la felicitación de todos, incluida su familia, después de ser clave en el partido desde su entrada con el marcador en contra. "Ha sido un palo duro, pero nos sabemos reponer. El Atlético tiene una calidad de locos, tiene jugadores top, y lo hemos contrarrestado bien", afirmó.

"Esperemos ganar al Real Madrid, estamos listo para cualquier reto, vamos con todo. Me han transmitido todos ese sentimiento, intentaremos ganar la final", terminó.