Nico Williams estará de baja baja varias semanas para tratar su pubalgia

El extremo español del Athletic Bilbao, Nico Williams, iniciará un tratamiento para recuperarse de la pubalgia que lo lastra desde el comienzo de la temporada, por lo que estará de baja varias semanas, anunció este lunes su club.

"El futbolista ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para tratar su pubalgia, con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en próximas convocatorias", señaló la entidad vasca en un comunicado.

Según la prensa española, el campeón de Europa 2024 con la Roja, que lleva meses jugando mermado, estará de baja al menos tres semanas.

Su hermano Iñaki, preguntado en zona mixta, afirmó el domingo tras la victoria contra el Oviedo (2-1) que su hermano menor, de 23 años, que se quedó en el banquillo, tenía "mucho dolor".

"Empezaba a ver la luz y ahora parece que son dos o tres pasos atrás", afirmó.

Ernesto Valverde, también pidió a su delantero que se detuviera para ocuparse seriamente de su lesión antes de que empeorara.

El equipo vasco, eliminado ya en la fase de grupos de la Liga de Campeones y lejos de sus aspiraciones en LaLiga, en la novena posición, tendrá que afrontar sus próximos compromisos sin su mejor jugador, entre ellos la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, a comienzos de marzo, tras haber perdido 1-0 en la ida.

El director de fútbol del Athletic Bilbao, Mikel González, aseguró hace unos días que Williams estaba dispuesto a anteponer "su club" a cualquier cosa, aunque ello le impida finalmente participar en el Mundial 2026 con España.