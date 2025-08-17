Nico Williams lidera victoria 3-2 del Athletic Bilbao sobre Sevilla en la primera jornada de La Liga

```html

MADRID (AP) — Con los rumores de transferencias en el pasado, Nico Williams lideró la victoria del domingo 3-2 del Athletic Bilbao sobre el Sevilla en su partido inaugural de la temporada en La Liga.

Williams, quien había sido vinculado con un posible traslado al Barcelona durante la temporada baja, pero parece decidido a quedarse con el club de su infancia, adelantó a los anfitriones al convertir un penal a los 36 minutos.

El Athletic, que terminó en cuarto lugar la temporada pasada, amplió la ventaja con un gol de Maroan Sannadi al 43 antes de que el Sevilla reaccionara con goles de Dodi Lukebakio al 60 y Lucien Agoume al 72.

Robert Navarro puso al Athletic de nuevo al frente de manera definitiva al anotar a los 81 minutos

El portero Unai Simón ayudó a los anfitriones a asegurar la victoria mientras el Sevilla presionaba hasta el final.

Fue el primer partido del Athletic con Iñaki Williams, el hermano mayor de Nico Williams, como su capitán, un hito para un jugador de raza negra en el club que tradicionalmente solo alinea jugadores de la región del País Vasco en el norte de España o áreas adyacentes.

El Atlético de Madrid, que terminó en tercer lugar la temporada pasada, enfrenta más tarde al Espanyol.

El Barcelona comenzó la defensa de su título de la liga española con una cómoda victoria el sábado por 3-0 en Mallorca, que terminó con nueve hombres. El Real Madrid recibe al Osasuna el martes.

Getafe, mermado, gana fuera de casa

El Getafe comenzó su temporada con una victoria por 2-0 ante Celta de Vigo con goles en la segunda mitad de Adrián Liso y Christantus Uche.

El club madrileño tenía una plantilla mermada después de no poder registrar a muchos de sus nuevos jugadores debido a las regulaciones de juego limpio financiero.

Fue un comienzo decepcionante para el Celta después de una temporada en la que terminó en los puestos europeos.

El viernes, el Rayo Vallecano ganó 3-1 en Girona y el Villarreal derrotó al recién ascendido Oviedo 2-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

```