Nico Williams, MVP contra Italia: "Me he encontrado increíble"

El extremo de la selección española Nico Williams confesó haber completado un partido "increíble" este jueves contra Italia en la segunda victoria en dos partidos para España en una Eurocopa donde, ya en el debut, demostraron que quieren hacer algo grande.

"Me he encontrado increíble. Los compañeros me han dado facilidades. Cuando te vas la primera vez tienes más confianza. Igual sí es el partido más completo que he tenido con la selección", dijo en rueda de prensa en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen.

El jugador del Athletic Club fue elegido MVP del encuentro, pero apuntó que sigue con los pies en el suelo. "Estoy muy centrado. Es verdad que esto es un escaparate, pero estoy centrado en ayudar lo máximo posible y hacer una buena Eurocopa. Estoy muy contento y esto va para la gente que ha confiado en mí", afirmó.

"Nos hemos encontrado muy cómodos a pesar de que iba a ser un partido muy difícil. Sabíamos lo que teníamos que hacer. La presión alta es nuestro punto fuerte. Hemos dominado todos los aspectos, pero es un equipo muy bueno, con las líneas muy juntas, lo hemos intentado hasta el final y nos hemos llevado la victoria. Hemos estado espectacular. Nos gusta ir a lo bajito e ir sumando", añadió.

Además, Nico confesó el reconocimiento de sus compañeros y se acordó de su hermano Iñaki. "Me han aplaudido los compañeros en el vestuario, estoy orgulloso, les doy las gracias. Tenía un audio de mi hermano, es un apoyo incondicional, esto también es para la familia Williams", afirmó.

Por otro lado, el internacional español apuntó que no se queda en los errores, con las ocasiones falladas, algo de lo que ha aprendido recientemente. "Me costó caro contra Osasuna en Copa, he trabajado para reforzarme en esos aspectos. Si no puede ser, convertir en gol, sigo trabajando para el equipo", terminó.

Europa Press