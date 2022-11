Nico Williams, un meteoro para la Roja

Un meteoro sobre el terreno de juego, al joven Nico Williams le han bastado sus dos primeros partidos con la Roja para llegar a Catar y jugar su primer Mundial, en el que su hermano Iñaki, defenderá a Ghana.

"Lo veo muy bien", dijo el jueves el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tras ganar 3-1 a Jordania en un amistoso, en el que Williams marcó uno de los tantos.

"Es una alegría, hoy ha jugado Suiza contra Ghana (0-2), le he preguntado si había marcado su hermano para que fuera la fiesta completa y me ha dicho que no. Me encanta", añadió el técnico español sobre el joven extremo del Athletic de Bilbao.

Nico Williams, de 20 años, debutó con España en septiembre pasado en los partidos de Liga de Naciones contra Suiza (derrota 2-1) y Portugal (victoria 1-0), en los que dio las asistencias para los tantos.

"Es un jugador de banda donde tenemos dos perfiles, regateadores y extremos puros donde le incluyo, y otro para asociarse y generar superioridad", explicaba el seleccionador español Luis Enrique Martínez en septiembre.

"El extremo puro tiene que saber jugar por dentro y Nico está en ese momento de aprendizaje y mejora, acercándose al gol", añadió Luis Enrique con ocasión de su primera llamada al joven hispano-ghanés, que ya había recorrido las categorías inferiores de la Roja.

- 17 minutos -

"Es verdad que me están yendo las cosas muy rápido tanto en el Athletic como en la selección. Nunca había esperado que fuera así, ahora estoy en un Mundial y espero hacerlo bien", afirmó Nico Williams el 14 de noviembre en una entrevista con la radio Cope.

El pequeño de los Williams vive un momento dulce tanto en su Athletic de Bilbao, donde se ha hecho con un puesto de titular, como en la selección, donde parece haber recibido la aprobación del seleccionador.

El joven extremo ha sabido impresionar a un entrenador, que prefiere guiarse por lo que ve, más que por el recorrido en el club.

Frente a Portugal, en septiembre, a Nico le bastaron 17 minutos para marcar la diferencia y provocar el tanto que dio a España el pase a la próxima final a cuatro de la Liga de Naciones.

"Ha sido diferencial. Ha cambiado el ritmo del partido con esa zancada y ese desparpajo que tiene, que es lo que necesitábamos", afirmó tras el partido disputado en la localidad portuguesa de Braga, su compañero en la Roja, Rodrigo Hernández.

En un equipo que apuesta por tener la pelota, las apariciones de Nico por la banda aportan desborde para superar equipos cerrados y poner balones al área.

- Dos hermanos distinto escudo -

Williams sigue la senda que trazó su hermano mayor, Iñaki, que llegó a debutar con España en un partido amistoso contra Bosnia (3-1) en mayo de 2015, pero que finalmente ha optado por jugar con Ghana, el país del que salieron sus padres cruzando el desierto para llegar a España en busca de una vida mejor.

"Gracias a mis padres estamos en Europa y tenemos una buena vida", recordaba en una entrevista con el diario Marca, Nico Williams, que ya nació en Pamplona, en el norte de España.

Nico e Iñaki son los primeros hermanos en jugar en un Mundial para países distintos desde que lo hicieran en 2014 en Brasil Jerome y Kevin-Prince Boateng.

Mientras el primero defendió la camiseta de Alemania y acabaría convertido en campeón del mundo, Kevin-Prince jugó con Ghana, al igual que hace Iñaki en Catar.

El país africano también se ofreció a Nico, pero este prefirió lucir el escudo español que ahora defenderá en busca de la Copa Mundial, en la que España empezará el miércoles contra Costra Rica.

