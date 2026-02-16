Nicolás Ibáñez se la cobra a Tigres y da triunfo a Cruz Azul en el Clausura mexicano

El delantero argentino Nicolás Ibáñez empezó la semana aún como jugador de los Tigres, y este domingo, ya con la camiseta del Cruz Azul, marcó el gol del triunfo sobre su exequipo por 2-1 en la sexta fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Los Tigres anunciaron la baja de Ibáñez el martes y ese mismo día Cruz Azul comunicó su fichaje.

El delantero argentino pisó con el pie derecho en el club celeste; el jueves debutó con gol ante el Vancouver FC por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este domingo en el estadio Cuauhtémoc, La Máquina del Cruz Azul conducida por el entrenador argentino Nicolás Larcamón logró con gol de Ibáñez su cuarto triunfo para llegar a 13 puntos y ascender al segundo lugar.

La escuadra celeste es escolta del Guadalajara, que el sábado se confirmó como líder con 18 puntos al apuntarse su sexto triunfo al hilo tras vencer 1-0 al América en el clásico nacional.

Cruz Azul y Guadalajara se enfrentarán el próximo fin de semana por la séptima fecha.

Los Tigres bajo el mando del también argentino Guido Pizarro se quedaron con 10 unidades en la séptima posición.

Un gol en propia puerta del defensa brasileño Joaquim Pereira (56') y la anotación de Nicolás Ibáñez (60') valieron la victoria de Cruz Azul.

Los felinos metieron presión y le dieron emoción al cierre del partido con gol del argentino Ángel Correa (71').

La jornada se cerraba en el estadio Corona con el partido entre el Santos y el Mazatlán, los dos peores equipos del torneo.