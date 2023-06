Nicolás Jarry sufrió con sus zapatillas, pero pasa a tercera ronda

El chileno Nicolás Jarry (35º mundial) venció este jueves al estadounidense Tommy Paul (17º) en segunda ronda de Roland Garros, por 3-6, 6-1, 6-4 y 7-5.

Paul controló el primer set del partido, mientras Jarry se resbalaba en la arcilla por culpa de unas zapatillas desgastadas.

"Si que tienen un juego importante", dijo después del partido, refiriéndose a su calzado. "Si uno no se siente firme dentro de la cancha, si no tiene un buen apoyo tu pelota no va a hacer el mismo daño".

Con el problema solucionado, el chileno no le dio opción en el segundo set a Paul, que solo logró llevarse un juego.

La tercera manga comenzó con un tira y afloja de juegos entre los dos, hasta que Jarry consiguió quebrarle el saque a su rival y tomar ventaja.

No pudo mantener ese tirón en un cuarto set muy igualado (5-5), pero finalmente el chileno aprovechó los fallos de su rival. El estadounidense no pudo responder al potente saque de Jarry, mandando la pelota a la red para concluir el partido en tres horas y 3 minutos.

"Fue un partido de alto nivel por parte de ambos. Tommy es un jugador muy especial, con características diferentes al resto", admitió el chileno.

Pero a medida que avanzó el partido "me fui haciendo más fuerte y fui sumando confianza. Estoy muy contento por cómo jugué en los momentos importantes".

Jarry se enfrentará en tercera ronda de Roland Garros al también estadounidense Marcos Giron (75º).

Hgs/dr

AFP